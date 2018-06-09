İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TÜRK HALKI, YAKIN BİR ZAMANDA KAHRAMANLARIMIZI KANDİL'DE GÖRECEK
Konuk olduğu canlı yayında Kandil operasyonu hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk halkı yakın zamanda kahramanlarımızı Kandil'de görecek" dedi.
CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kandil operasyonu hakkında merak edilen soruları yanıtladı.
"UYGUN ANI BEKLİYORUZ"
Kandil'in Türkiye için artık yakın bir hedef olduğuna dikkat çeken Soylu, "Kandil bundan önce bizim için uzak hedefti. Şimdi yakın hedef. Uygun anı bekliyoruz. Terörün kaynaklarından biri Kandil'dir. Kandil sadece lojistik bir nokta değil. Terörün uluslararası buluşma merkezidir. Kandil Türkiye'nin gücünü sınayan psikolojik bir merkezdir. Kandil aleyhine tek laf edemezsiniz. Bu psikolojik baskı Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşlarımızı canından bezdirdi. Bizim oradaki vatandaşlarımıza ayrı terör örgütüne ayrı davranışımız dengeleri değiştirdi" şeklinde konuştu.
"YAKIN BİR ZAMANDA GÖRECEKSİNİZ"
Operasyonun tarihine ilişkin de açıklamada bulunan Soylu, "Türk halkı yakın zamanda kahramanlarımızı Kandil'de görecek" dedi.
Kaynak: haberinburada
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