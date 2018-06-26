Liselere Geçiş Sistemine İlişkin Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
300 Metrelik Uçuruma Yuvarlanıp Hurdaya Dönen Araçtan Sağ Çıktı
İçişleri Bakanı, Ağrı'daki Katliam Sonrası Hdp'ye Telefon Açtı: Sizi Chp Bile Kurtaramayacak
12 Gün Önce Kaybolan Leyla İle İlgili Erzurum'dan Gelen İhbar Polisi Harekete Geçirdi
Arjantin 86'da Kupaya Döndü! Son 16'da Rakip Fransa
Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 Mağlup Edip Grubunu Lider Tamamladı
Chp Parti Meclisi Perşembe Günü Olağanüstü Toplanıyor
Genel Merkezin Önünde Toplanan Kalabalık Her Geçen Dakika Artıyor
Eski Marmarabank'ın Sahibi Ünlü İş Adamı Atilla Uras Yaşamını Yitirdi
Bakan'dan Lisanslı Depolara Müjde! Artık Tamamını Devlet Ödeyecek
Fatih Terim Kararını Verdi: Erteleyecek!
İyi Partili Yusuf Halaçoğlu'ndan Meral Akşener'e Sert Eleştiri: Bu Başarı Mı?
Abd, İran Ambargosu İçin Müttefiklerini 4 Kasım'ı İşaret Edip Tehdit Etti: Yaptırım Uygularız
Cüneyt Çakır'ın Yönettiği Zorlu Maçta İlk Gol Geldi!
Chp'liler Kılıçdaroğlu'na Karşı Ayaklandı!
Irak Başbakanı İbadi'den Pkk'ya Silah Bırakma Çağrısı
Trabzonspor'da Rodallega Ve Sosa Antrenmana Katılmadı
Jetler Havalandı! Kuzey Irak'ta Terör Hedefleri Yerle Bir Edildi
Serumu Çıkarmak İsteyen Hemşir, Bebeğin Parmağını Makasla Kesti
Marmara'da Vatandaşlar Dolu Yağışı İçin İlginç Önlemler Aldı

İçişleri Bakanı, Ağrı'daki Katliam Sonrası HDP'ye Telefon Açtı: Sizi CHP Bile Kurtaramayacak

İÇİŞLERİ BAKANI, AĞRI'DAKİ KATLİAM SONRASI HDP'YE TELEFON AÇTI: SİZİ CHP BİLE KURTARAMAYACAK

Ağrı'daki köy bakkalının PKK'lı teröristler tarafından katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak, "Sizi CHP bile kurtaramayacak." dedi.

Tarih : 26 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : İçişleri Bakanı, Ağrı'daki Katliam Sonrası Hdp'ye Telefon Açtı: Sizi Chp Bile Kurtaramayacak(9/10)5

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" dediği öğrenildi.

"SİZİ CHP BİLE KURTARAMAYACAK"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.

KÖY BAKKALI PKK'LI TERÖRİSTLERCE KATLEDİLMİŞTİ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirlendi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: İçişleri  Bakanı  Ağrı  Daki  Katliam  Sonrası  Hdp  Ye  Telefon  Açtı  Sizi  
Chp  Bile  Kurtaramayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER