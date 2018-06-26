İÇİŞLERİ BAKANI, AĞRI'DAKİ KATLİAM SONRASI HDP'YE TELEFON AÇTI: SİZİ CHP BİLE KURTARAMAYACAK
Ağrı'daki köy bakkalının PKK'lı teröristler tarafından katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak, "Sizi CHP bile kurtaramayacak." dedi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde köy bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" dediği öğrenildi.
"SİZİ CHP BİLE KURTARAMAYACAK"
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt Köyü'nün bakkalının PKK'lı teröristlerce katledilmesinden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, HDP'li Pervin Buldan'ı arayarak "Sizi CHP bile kurtaramayacak" dediği öğrenildi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun ayrıca valilere şehit cenazelerine CHP İl Başkanlarının katılmaması konusunda talimat verdiği belirtildi.
KÖY BAKKALI PKK'LI TERÖRİSTLERCE KATLEDİLMİŞTİ
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünün bakkalı, PKK'lı teröristlerce katledildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sonucu, silahla kafasından vurularak öldürülen kişinin köyün bakkalı olduğunu belirlendi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbullular Dikkat! Beklenen Kuvvetli Dolu Yağışı Başladı!
- Chp'li Vekil İstifa Çağrısının Ardından Genel Merkez Önünde Oturma Eylemi Başlatıyor
- Gaziantep'te Dev Çekirge Şaşkına Çevirdi
- Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti
- Hollanda'da Burka Ve Peçe Yasağı Onaylandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar