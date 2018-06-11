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Hurda Teşvikinde Süre 2019'a Kadar Uzatıldı
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Hurda Teşvikinde Süre 2019'a Kadar Uzatıldı

HURDA TEŞVİKİNDE SÜRE 2019'A KADAR UZATILDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında, 1997 ve daha eski model araçların hurdaya çıkarılmasına ilişkin uygulamada süre 2019 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 11:00
Puan Ver : Hurda Teşvikinde Süre 2019'a Kadar Uzatıldı(5/10)1

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin MTV tebliğine göre, 1997 model veya daha eski taşıtların 31 Aralık'a kadar ilgili hurda müdürlüklerine teslim edilmesi halinde, bu tarihe kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan MTV ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının terkin edilmesine dair uygulamanın süresi 2019 sonuna kadar uzatıldı.

DÜZENLEMEDEN ÖTV II SAYILI LİSTEDEN ARAÇLAR FAYDALANABİLECEK

Gerçek ve tüzel kişiler bu taşıtlarını doğrudan ihraç etmeleri veya ihracatçılara üç ay içerisinde ihraç edilmek üzere teslim etmeleri halinde bu madde hükmünden faydalanabilecek.

Düzenlemeden, ÖTV (II) sayılı listede yer alan; yarı römorklar için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon taşıtlar, kamyonet ve kamyonlardan 1997 model veya daha eski olanları doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi halinde yararlanabilecek.

UYGULAMA SÜRESİ 2019'A KADAR UZADI

Tebliğle ayrıca, mevcut olmayan veya motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olan taşıtlara ilişkin uygulamanın süresi de 2019 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Bu kapsamda, 2005 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; bu durumlarını kanaat verici belgelerle tevsik etmeleri veya tescil kuruluşları tarafından taşıtın mevcut olmadığının kabulü, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi asıllarının 1/4'ünü 31 Aralık 2019 tarihine kadar ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen trafik idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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