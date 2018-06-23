CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting gündeme oturdu.

POLİS DE "5 MİLYON" DEDİ

İnce, miting meydanında "Burada 5 milyon kişi var" demiş, polis kaynakları da aynı açıklamayı yaparak meydanda 5 milyon kişi olduğunu duyurmuştu.

"YALANCIDAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ"

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tam aksi bir açıklamada bulunarak miting alanına 280 bin kişinin gittiğini dile getirdi. Twitter'dan açıklama ayan Soylu, iddiasının altına "Yalancıdan Cumhurbaşkanı olmaz" notunu düştü.

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Kaynak: haberinburada