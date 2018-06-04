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Hükümetten Emeklileri Sevindirecek Müjde! Maaşlar Erken Ödenecek
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Hükümetten emeklileri sevindirecek müjde! Maaşlar erken ödenecek

HÜKÜMETTEN EMEKLİLERİ SEVİNDİRECEK MÜJDE! MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK

Memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da alabileceklerini söyleyen Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır" dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Hükümetten Emeklileri Sevindirecek Müjde! Maaşlar Erken Ödenecek(6/10)2

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında emeklilere müjdeyi verdi. Memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alabileceklerini söyleyen Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Bozdağ, memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alabileceklerini söyledi. Emekli maaşlarının da bayramdan önce ödeneceğini belirten Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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