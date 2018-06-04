HÜKÜMETTEN EMEKLİLERİ SEVİNDİRECEK MÜJDE! MAAŞLAR ERKEN ÖDENECEK
Memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da alabileceklerini söyleyen Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır" dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında emeklilere müjdeyi verdi. Memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alabileceklerini söyleyen Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacaktır" dedi.
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK
Bozdağ, memur emeklilerinin ikramiyelerini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ikramiyelerini alabileceklerini söyledi. Emekli maaşlarının da bayramdan önce ödeneceğini belirten Bozdağ, "11-12-13 Haziran'da SSK ve Bağkur emeklilerimiz de maaşlarını alacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
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