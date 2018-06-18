HÜKÜMETTEN BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"YAŞ VE ÜCRET İHTİYACA GÖRE BELİRLENECEK"
Herkesin merak ettiği yaş ve ücret sınırıyla alakalı değerlendirmede bulunan Bozdağ, "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" dedi.
ERDOĞAN "GÜNDEMİMİZDE VAR" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamış, kalıcı bedelli askerlik sorusuna yanıt verirken, "İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımı atacağız. Gündemimizde var" açıklamasında bulunmuştu.
KALICI BEDELLİ ASKERLİK OLUR MU?
Kalıcı bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan" ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Saadet Partisi'nden İstifa Eden 24 Kişi Ak Parti'ye Geçti
- Türkiye'den Almanya'ya Adil Öksüz Çağrısı: Açıklama Bekliyoruz
- Diyarbakır'da Uzman Çavuşu Şehit Eden 2 Terörist Öldürüldü
- Sevgilisine Karşı Çocuğunu Kullanan Anne, Gerçeği Mahkemede İtiraf Etti
- Babalar Gününde En Büyük Acıyı Yaşadı! Kızı Gözünün Önünde Boğuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
SPOR HABERLERİ
- Hırvatistan'ın Yıldızı Kadro Dışı Bırakıldı!
- Yıldız Futbolcu, 4 Kadına Tecavüz Ettiği Gerekçesiyle Gözaltına Alındı
- Trabzonspor'dan Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay İddialı Konuştu
- Phillip Cocu Bu Hafta Geliyor! 2+1 Yıllık Sözleşme İmzalanacak
- Arjantin Maçında Oyuna Girdi, 250 Bin Kişi Tarafından Takip Edildi
DÜNYA HABERLERİ
- Dengeleri Sarsacak Gelişme! Fransa Ve Bae Harekete Geçti
- Dehşet Anı Kameraya Yansıdı! Turistlerin Üzerine Tavan Çöktü!
- Genç Adam, Babasının Tabutunun Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
- Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
- Kayıp Kadın, Hareket Etmekte Zorlanan Pitonun Karnından Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar