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HÜKÜMETTEN BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ VE ÜCRETLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ


Hükümetten bedelli askerlikte yaş ve ücretle ilgili açıklama geldi
Tarih : 18 Haziran 2018, 14:30
Puan Ver : Hükümetten Bedelli Askerlikte Yaş Ve Ücretle İlgili Açıklama Geldi(7/10)3

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"YAŞ VE ÜCRET İHTİYACA GÖRE BELİRLENECEK"

Herkesin merak ettiği yaş ve ücret sınırıyla alakalı değerlendirmede bulunan Bozdağ, "TSK'nın ihtiyaçları dikkate alınarak bedel ve yaş sınırı belirlenecek, ona göre adım atılacak" dedi.

ERDOĞAN "GÜNDEMİMİZDE VAR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlamış, kalıcı bedelli askerlik sorusuna yanıt verirken, "İhtiyaç nedir, yaş sınırı ne olacak, bunları belirledikten sonra adımı atacağız. Gündemimizde var" açıklamasında bulunmuştu.

KALICI BEDELLİ ASKERLİK OLUR MU?

Kalıcı bedelli askerlikle ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, "Bunu belirleyecek olan siviller olmaktan öte askeri erkan" ifadesini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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