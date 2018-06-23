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Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı
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Hükümet, patates fiyatlarını düşürmek için ilk adımı attı

HÜKÜMET, PATATES FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN İLK ADIMI ATTI

TTKKMB, son dönemde yükselen patates fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Hükümet, Patates Fiyatlarını Düşürmek İçin İlk Adımı Attı(5/10)1

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, hükümet yükselen patates fiyatlarını düşürmek için harekete geçti.

FIRAT KALKANI HAREKATI BÖLGESİNDE ÜRETİLEN PATATESLER MARKETLERDE ARZ EDİLECEK

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB), bu doğrultuda Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri marketlere arz etmeye başladı.

PATATESİN KİLOSU 1,95 LİRADAN SATILIYOR

Söz konusu bölgeden getirilen patateslerin ilk olarak Ankara'da bulunan iki market zincirine ulaştırıldığı ve 1,95 liradan tüketiciye satıldığı belirtildi.

PAZARTESİNDEN İTİBAREN İSTANBUL, İZMİR VE BURSA GİBİ BÜYÜK İLLERE DE ULAŞTIRILACAK

Kademeli olarak getirilecek olan patatesler, Pazartesi'den itibaren İstanbul, Bursa ve İzmir gibi illerde market ve hallere ulaştırılacak. Patatesin satış fiyatı, bu bölgelerde de 1,95 lira olacak.

UYGULAMANIN PATATES FİYATLARININ DÜŞMESİNİN ARDINDAN SONLANDIRILACAĞI AÇIKLANDI

Bu uygulamayla piyasada yüksek seyreden patates fiyatlarının düşürülmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın patatesin piyasa fiyatının makul seviyelere gerilemesiyle sonlandırılacağı bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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