HÜKÜMET F-35 TESLİMATIYLA İLGİLİ GÜN VERDİ!
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, F-35 teslimatının yarın gerçekleştirileceğini belirtti.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: haberinburada
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