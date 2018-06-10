"PlasticRoad" adı verilen bisiklet yolu projesi Eylül ayında tamamlanacak. Yıl sonuna doğru, aynı bölgedeki bir başka noktada daha plastik yol yapımına başlanacak. Zwolle Belediyesi'ne göre bu proje dünyada bir ilk olacak.

TESTLER OLUMLU

Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki yollarda tekniğin uygulanabilirliği test edilecek.

Belediye'ye göre geri dönüştürülmüş plastikten yapılan yolun çevreye uyumu ve taşıma konusundaki testler, gerçeğe dönüştürülebilecek kadar olumlu sonuç verdi.

SONBAHARDA HİZMETE GİRECEK

Sonbaharda hizmete girecek plastik bisiklet yolların, test aşamasından sonra da daha da geliştirileceği belirtiliyor.

Proje, inşaat şirketi KWS ile boru imalatçısı Wavin tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Belediye, yenilikçi ve sürdürülebilir fikirlere sahip girişimcilere, projelerini hayat geçirmeleri için katkıda bulunuyor.

BİSİKLET YOLUNDAN ELEKTRİK ÜRETMİŞLERDİ

Zwolle Belediyesi'ne göre, proje hem çevrenin korunmasına hem de sürdürülebilir ekonomiye önemli katkılarda bulunacak. Hollanda'daki Krommenie kasabasında da, 4 yıl önce güneş panellerinden yapılan ve elektrik üreten bisiklet yolu yapılmıştı.

"SolaRoad" adı verilen elektrik üreten bisiklet yolları, Haaksbergen ve Groningen kentlerinde de hayata geçirildi.

Kaynak: haberinburada