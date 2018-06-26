Hollanda'da kamusal alanda burka ve peçe gibi kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan yasa onandı.

Hollanda'da, burka ve peçe gibi kıyafetlerin giyilmesi artık resmen yasak. İlgili yasak, kamusal alanları kapsıyor.

KAR MASKESİ DE YASAK KAPSAMINDA

Senato, Meclis tarafından kabul edilen, kamusal alanda yüzü tamamen kapatan ve sadece gözleri açıkta bırakan kıyafetlerin yasaklanmasına ilişkin yasayı onayladı. Yasak, toplumun genelini kapsamayacak. Sadece eğitim kurumları, toplu taşıma, hastaneler, bakım evleri ve devlet dairelerinde geçerli olacak. Düzenleme ile burka ve çarşafın yanı sıra, kar maskesi ve motosiklet kaskı gibi yüz yüze iletişimi engellediği belirtilen kıyafetlerin giyilmesi de yasaklanıyor.

400 EURO PARA CEZASI

Burka ve peçe, "hafif suçlar" kapsamında değerlendirilecek. Yasağın geçerli olduğu alanlarda yüzünü açmayanlar için polis çağrılabilecek. Yasayı ihlal edenler, 400 euro para cezasına çarptırılacak.

SAĞ MUHALEFETİN DESTEĞİYLE ONAYLANDI

Yasak kararı, İçişleri Bakanı Kajsa Ollongren'in, ilgili kurumlarla görüşüp, uygulamaya ilişkin somut bir yöntem belirlemesinin ardından yürürlüğe girecek. Mecliste büyük çoğunluğun desteği ile kabul edilen yasa, senatoda özellikle sol partilerin muhalefeti ile karşılaştı. Hükümet ortağı Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ise, yasağın kapsamının sınırlı olmasını eleştirdi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Burka ve peçe yasağı önerisi ilk kez aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) tarafından Meclis gündemine getirilmişti. Aşırı sağcıların, burka ve peçeye ilişkin genel yasak önerisi kabul görmemişti. Eski İçişleri Bakanı Ronald Plasterk tarafından hazırlanan sınırlı yasak içeren tasarı, Hollanda Meclisi tarafından kabul edilerek, onay için senatoya gönderilmişti.

BAŞKA ÜLKELER DE YASAKLAMIŞTI

Burka ve peçe kullanımı, Mayıs sonunda Danimarka tarafından da yasaklanmıştı. Danimarka'da yasak Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Daha önce Fransa, Belçika, Avusturya ve Bulgaristan, kamusal alanda peçe ve burka giyilmesini yasaklayan karara imza atmıştı .

Kaynak: haberinburada