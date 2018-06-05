HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE DÖKTÜĞÜ KAHVEYİ PASPASLA TEMİZLEYİNCE ALKIŞI ALDI
Hollanda Başbakanı Mark Rutte meclis binasına girerken elindeki kahveyi yere döktü. Kahveyi temizlemeye gelen temizlikçinin elinden paspası alan Rutte yerleri sildi. Hollanda Başbakanı'nın bu hareketi temizlikçilerden alkış aldı.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Meclis'te yere döktüğü kahveyi kendisi temizledi. Meclisin temizlik görevlileri Başbakan'ın bu davranışına alkışlarla karşılık verdi.
İKTİDAR KULİSİNE GİRERKEN ELİNDEKİ KAHVEYİ DÖKTÜ
Hollanda Başbakanı Rutte, Hollanda Meclisi'ndeki iktidar kulisine giderken, elindeki kahveyi yere döktü. Daha sonra çevresine bakınan Rutte görevlilere, "Bez gibi bir şey yok mu?" diye sordu. Rutte temizlikçilerin getirdiği temizlik fırçasıyla yerleri kendisi temizledi. Başbakan, bir başka bezle de kahve sıçrayan masaları sildi.
TEMİZLİK GÖREVLİLERİ BAŞBAKAN RUTTE'Yİ ALKIŞLADI
Başbakan Rutte temizlik yaptığı sırada Meclis'te alkış tufanı koptu. Meclisin temizlik görevlileri, alkışlarla Rutte'ye destek verdi. Rutte'nin hareketi Hollanda basınında da geniş yer buldu. Başbakan'ın bu davranışını takdir edenler kadar şov olarak değerlendirenler de oldu.
Kaynak: haberinburada
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