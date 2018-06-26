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Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 Mağlup Edip Grubunu Lider Tamamladı
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Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 Mağlup Edip Grubunu Lider Tamamladı

HIRVATİSTAN, İZLANDA'YI 2-1 MAĞLUP EDİP GRUBUNU LİDER TAMAMLADI

Dünya Kupası D Grubunda Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 mağlup ederek puanını 9'a yükseltti. Hırvatistan son 16 turunda C Grubunun ikincisi Danimarka ile karşılaşacak.

Tarih : 26 Haziran 2018, 23:20
Puan Ver : Hırvatistan, İzlanda'yı 2-1 Mağlup Edip Grubunu Lider Tamamladı(8/10)4

Gruptaki ilk iki maçında Nijerya'yı 2-0, Arjantin'i ise 3-0 mağlup eden Hırvatistan, İzlanda karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI

İlk yarının golsüz tamamlandığı maçta Hırvatistan, 53. dakikada Milan Badelj'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti.

SİGURDSSON, PENALTIDAN TOPU AĞLARLA BULUŞTURDU

75. dakikada ceza sahası içerisinde topa elle müdahale eden Vedran Corluka, penaltıya sebep oldu. Topun başına geçen Gylfi Sigurdsson, İzlanda adına topu ağlarla buluşturup maçı 1-1'e getirdi.

PERİSİC, HIRVATİSTAN'A GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI

90. dakika sol çaprazdan ceza sahasına giren Ivan Perisic, şık bir vuruşla Hırvatistan'a galibeti getiren golü att: 2-1

Bu sonuçla grubunu lider tamamlayan Hırvatistan, son 16 turunda Danimarka ile çeyrek final mücadelesi verecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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