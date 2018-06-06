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Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha mı Güvenli?

HİNT SANATÇIDAN İLGİNÇ PROJE: İNEK OLMAK KADIN OLMAKTAN DAHA MI GÜVENLİ?

Hindistan'da Sujatro Ghosh isimli fotoğrafçı, ülkedeki tecavüz olaylarına dikkat çekmek için "Kadınlar ineklerden daha mı değersiz?" sorusunu tartışmaya açarak ilginç bir projeye imza attı.

Tarih : 06 Haziran 2018, 02:20
Puan Ver : Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?(9/10)5

Hindistan'da her 15 dakikada 1 tecavüz ihbarı geliyor. Hint kadınlar da haklı olarak Hindistan'da inek olmak kadın olmaktan daha mı güvenli sorusunu soruyor.

KADINLARIN ADALET BULMASI İNEKLERDEN DAHA ZOR

23 yaşında olan ve Delhi kentinde yaşayan fotoğrafçı Sujatro Ghosh BBC'ye, "Ülkemde tecavüze uğrayan ya da aşağılanan bir kadının adaleti bulması, çoğu Hindu'nun kutsal bulduğu bir ineğin adaleti bulmasından daha uzun sürüyor, bu da aklıma ülkemde ineklerin kadınlardan daha mı önemli görüldüğü sorusunu getirdi" diyor.

15 DAKİKADA 1 TECAVÜZ

Ghosh, "Her 15 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor. Bu davalar yıllarca mahkemelerde sürerken bir inek katlediğinde aşırıcı Hindu gruplar gidip zanlıyı dövüyor ve öldürüyor" diyor.

AĞIRI SAĞCILARI PROTESTO YÖNTEMİ

Ghosh'a göre proje, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin 2014'te başa gelmesinin ardından güçlenen inekleri koruyan yasa dışı örgütleri protesto etmenin bir yöntemi.

Uttar Pradeş eyaletindeki Dadri'de 50 yaşındaki tarım işçisi Muhammed Ahlak, buzdolabında sığır eti bulundurduğu ve ailece sığır eti yedikleri için linç edilmişti.







 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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