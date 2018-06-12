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Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar
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Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar

HİNDİSTAN'DA ÖLEN KADININ CESEDİNİ HAYATA DÖNER UMUDUYLA 3 GÜN SAKLADILAR

Hindistan'da ölen bir kadını, annesi ve erkek kardeşinin, Allah'ın kendisine yeniden can vereceği umuduyla apartman dairesinde sakladığı bildirildi.

Tarih : 12 Haziran 2018, 15:20
Puan Ver : Hindistan'da Ölen Kadının Cesedini Hayata Döner Umuduyla 3 Gün Sakladılar(7/10)3

Andhra Pradeş eyaletine bağlı Jangareddygudem kasabasında, Aruna Jyoti adındaki kadının cesedi, annesi ve erkek kardeşi tarafından, yeniden hayata döner umuduyla üç gün boyunca apartman dairesinde saklandığı ortaya çıktı.

CESEDİN YANINDA YEMEK YİYİP UYUMUŞLAR

Etrafa yayılan kokudan şikayetçi olan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine giden polis, daireye girdiğinde erkek kardeşinin, Jyoti'nin cesedi yanında yemek yediğini ve polise ablasının uyuduğunu söylediğini aktardı.

POLİS İKNA EDEMEDİ

Kadının cesediyle aynı evde günlük hayatlarına devam eden annesi ve kardeşinin akli dengesinin bozuk olduğundan şüphelenen polis, Jyoti'nin öldüğünü açıklamaya çalışsa da ailesi "Canını alan Allah, onu yeniden hayata döndürecektir" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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