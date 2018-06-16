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Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı
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Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı

HİNDİSTAN'DA İŞÇİLER YOLDA UYUYAN KÖPEĞİN ÜSTÜNE ASFALT DÖKTÜ, HAYVANSEVERLER AYAĞA KALKTI

Hindistan'da yol çalışması yapan ekipler, uyuyan köpeğin üzerine asfalt dökünce hayvan hakları aktivistleri ayağa kalktı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 20:20
Puan Ver : Hindistan'da İşçiler Yolda Uyuyan Köpeğin Üstüne Asfalt Döktü, Hayvanseverler Ayağa Kalktı(10/10)6

Hindistan'ın Agra kentinde Tac Mahal yakınlarında yol çalışması yapan belediye ekipleri, uyuyan köpeğin olduğu yola asfalt döktü. Sıcak katran içine gömülmüş halde ölü olarak bulunan köpeğin görüntüleri yürekleri dağladı.

"ÜSTÜNE ASFALT DÖKÜP SİLİNDİRLE GEÇTİLER"

Sosyal aktivist Naresh Paras olaya isyan ederek, "Köpek yolun kenarında yatıyordu. Hayvanı kovalamak yerine sıcak katranı üzerine döktüler. Daha sonra ise silindir üzerinden geçti" dedi.

PROTESTO GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Köpeğin ilk bulunduğunda hayatta olduğu ancak daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Bir grup yöre sakini ve hayvan hakları aktivistleri, yol çalışmasından sorumlu olan Kamu İşleri İdaresi önünde protesto gösterisi düzenledi. Köpeği olduğu yerden çıkarmak için bir ekip olay yerine gönderildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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