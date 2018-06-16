HİERRO'DAN RONALDO İTİRAFI: RONALDO SAHADAYSA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hierro, 3-3 berabere biten Portekiz maçının ardından, "Ronaldo sahadaysa böyle şeyler olabilir" dedi.
Dünya Kupasında Portekiz ile 3-3 berabere kalan İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"CRISTIANO GİBİ VARSA..."
Ronaldo'nun hat-trick yapmasına dikkat çeken Hierro, "Takımdan çok memnunum. Cristiano gibi biri sahadaysa böyle şeyler olabilir. Takımın ortaya koyduğu oyun gayet iyiydi. Diego Costa'dan da memnun kaldım" ifadelerini kullandı.
DE GEA'YA DESTEK
İspanya'da takımının ilk iki golünü atan Diego Costa ise David De Gea'ya destekte bulundu. Costa, "De Gea bir maçta iyi performans göstermedi diye ondan şüphe duymayacağız. Biz bir aileyiz ve birbirimize destek olmalıyız. Bugün benim için işler iyi gitti ancak yarın farklı olabilir. Futbol böyle bir oyun" dedi.
Kaynak: haberinburada
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