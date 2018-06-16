Demba Ba, Eski Kulübüne Resmen Geri Döndü
Ronaldo, Dev Maç Sonrası Konuştu: Ben Her Zaman Kendime İnandım
Hierro'dan Ronaldo İtirafı: Ronaldo Sahadaysa Böyle Şeyler Olabilir
Eşsiz Başarı! Ronaldo, Dünya Futbol Tarihine Geçti
Trump'tan Eski Fbı Direktörüne Sert Tepki: Bana Karşı Komplo Kurdu
Çin'den Filistin Konusunda Türkiye'ye Tam Destek
İran'dan Kandil Açıklaması: Türkiye'nin Operasyonunu Desteklemiyoruz
31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hierro, İlk Maçında Sahadan Beraberlikle Ayrıldı
İstanbul Boğazı'nda Arızalı Gemi Alarmı
Dünya Kupasında Nefes Kesen Maç! Ronaldo'yu Durduramadılar
Aniden Bastıran Sağanak Yağış Ankara'da Sokakları Göle Çevirdi
Prens Selman, Faklı Mağlubiyet Sonrası Federasyon Başkanını Fırçaladı
İspanyol Kaleci De Gea'dan Skandal Hata
Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
Canlı Yayında Hamile Olduğunu Öğrenince Bayıldı
Erdoğan'dan İstanbullulara Bilim Merkezi Müjdesi!
Fenerbahçe'den Dev Adım! İstanbul'a Geldi
Okay Yokuşlu'dan Trabzonspor'a Duygusal Veda!
Cüneyt Çakır Tarihe Geçti

Hierro'dan Ronaldo İtirafı: Ronaldo Sahadaysa Böyle Şeyler Olabilir

HİERRO'DAN RONALDO İTİRAFI: RONALDO SAHADAYSA BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hierro, 3-3 berabere biten Portekiz maçının ardından, "Ronaldo sahadaysa böyle şeyler olabilir" dedi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Hierro'dan Ronaldo İtirafı: Ronaldo Sahadaysa Böyle Şeyler Olabilir(5/10)1

Dünya Kupasında Portekiz ile 3-3 berabere kalan İspanya Milli Takımı'nda teknik direktör maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"CRISTIANO GİBİ VARSA..."

Ronaldo'nun hat-trick yapmasına dikkat çeken Hierro, "Takımdan çok memnunum. Cristiano gibi biri sahadaysa böyle şeyler olabilir. Takımın ortaya koyduğu oyun gayet iyiydi. Diego Costa'dan da memnun kaldım" ifadelerini kullandı.

DE GEA'YA DESTEK

İspanya'da takımının ilk iki golünü atan Diego Costa ise David De Gea'ya destekte bulundu. Costa, "De Gea bir maçta iyi performans göstermedi diye ondan şüphe duymayacağız. Biz bir aileyiz ve birbirimize destek olmalıyız. Bugün benim için işler iyi gitti ancak yarın farklı olabilir. Futbol böyle bir oyun" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hierro  Dan  Ronaldo  İtirafı  Ronaldo  Sahadaysa  Böyle  Şeyler  Olabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER