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Hernan Crespo'dan Messi için olay yorum!

HERNAN CRESPO'DAN MESSİ İÇİN OLAY YORUM!

Arjantin Milli Takımının eski golcüsü Hernan Crespo, "Messi bir Maradona değil. Asla tek başına Dünya Kupasını kazanamaz" dedi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Hernan Crespo'dan Messi İçin Olay Yorum!(6/10)2

Arjantin'in ilk maçta İzlanda ile 1-1 berabere kalmasının yankıları sürüyor.

Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı maç hakkında yorum yapan Hernan Crespo, Messi ile Maradona'yı kıyasladı.

"TEK BAŞINA KAZANAMAZ"

Çarpıcı açıklamalar yapan Crespo, "Elbette Messi'den daha fazlasını bekliyoruz ancak Messi, bir Maradona değil. Tek başına Dünya Kupası'nı kazanamaz. Önce tüm Arjantin sonra takım arkadaşları bunu anlamalı" ifadelerini kullandı.

"MESSI'YE KİM YARDIM ETTİ?"

Messi'nin yalnız kaldığına vurgu yapan Arjantinli eski golcü, "Barcelona'da olduğu gibi doğru koşullarda oynarsa harika şeyler yapacaktır. İzlanda maçında Messi'ye kim yardım etti? Orta sahadan destek alamadı" şeklinde konuştu.<br><br> Arjantin, Dünya Kupası'nda ikinci maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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