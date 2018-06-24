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'Her şey ülkem için' diyen Nusret, oyunu kullandı

'HER ŞEY ÜLKEM İÇİN' DİYEN NUSRET, OYUNU KULLANDI

Aralarında oyuncu ve şarkıcıların bulunduğu ünlü isimler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. İşte sandık başındaki ünlü isimler...

Tarih : 24 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : 'her Şey Ülkem İçin' Diyen Nusret, Oyunu Kullandı(5/10)1

Aralarında oyuncu ve şarkıcıların bulunduğu ünlü isimler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı. İşte sandık başındaki ünlü isimler...

NUSRET GÖKÇE

"9.381km den geldi. Bir oy da bir oydur dedi. Her şey Türkiye için"

FERHAT GÖÇER

"Oyumuzu kullandık"

ŞEYDA COŞKUN

"Hayırlı olsun vatanımız için "

DEMET AKALIN

Ben oyumu kullandım. Hayırlı olsun memleketim için halkımız için.Sükunet içinde güzellikle akşam olur"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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