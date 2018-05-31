HER GÜN OKULA GİDERKEN ÖPTÜĞÜ AĞACIN KESİLDİĞİNİ GÖREN ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Düzce'de, her gün okula giderken önünden geçip sevdiği ağacın kesildiğini gören çocuk, gözyaşlarına boğuldu. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Her sabah okula giderken yanından geçip öptüğü ağacın kesildiğini görünce ağlamaya başlayan çocuğun görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
DÜZCE'DE ÇEKİLDİ
Düzce'de çekilen görüntülerde, "Göstereceğim size gününüzü" diyerek ağlayan çocuğu annesi teselli etmeye çalışsa da, başarılı olamıyor.
SOSYAL MEDYADA REKOR KIRIYOR
Çocuğun gözyaşlarına boğulduğu anlar, izleyenleri duygulandırırken sosyal medyada da izlenme rekorları kırıyor.
Kaynak: haberinburada
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