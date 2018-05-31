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Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu
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Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu

HER GÜN OKULA GİDERKEN ÖPTÜĞÜ AĞACIN KESİLDİĞİNİ GÖREN ÇOCUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Düzce'de, her gün okula giderken önünden geçip sevdiği ağacın kesildiğini gören çocuk, gözyaşlarına boğuldu. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Her Gün Okula Giderken Öptüğü Ağacın Kesildiğini Gören Çocuk Gözyaşlarına Boğuldu(5/10)1

Her sabah okula giderken yanından geçip öptüğü ağacın kesildiğini görünce ağlamaya başlayan çocuğun görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

DÜZCE'DE ÇEKİLDİ

Düzce'de çekilen görüntülerde, "Göstereceğim size gününüzü" diyerek ağlayan çocuğu annesi teselli etmeye çalışsa da, başarılı olamıyor.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRIYOR

Çocuğun gözyaşlarına boğulduğu anlar, izleyenleri duygulandırırken sosyal medyada da izlenme rekorları kırıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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