Köpek idrarının sivilcelerinin yok olmasını sağladığını iddia eden ABD'li kadın, insanlar hep bana makyaj kullanmadan nasıl bu kadar pürüzsüz bir cilde sahip olduğumu soruyorlar deyip elindeki plastik bardak ile köpeğinin idrarını içti. İsmini açıklamayan kadının videosu sosyal medyada tepki çekti.

KANSERE DE İYİ GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Genç kadın, köpeğinin idrarını içmeye başlamadan önce sürekli depresyonda olduğunu ve yüzünün sivilcelerle dolu olduğu iddia etti. Kadın ayrıca köpek sidiğinin kanseri önlediğini de söyledi.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar ise köpeklerin ve diğer hayvanların idrarında zararlı maddeler olduğunu söyleyip insanları bu konu da uyardı.

Kaynak: haberinburada