HEPSİ AYNI AİLEDEN! TABUTLARI YAN YANA DİZİLDİ
Erzurum'daki bir yakınlarının cenazesinden Bursa'ya dönerken Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yaşamını yitiren aynı aileden 5 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.
CENAZE DÖNÜŞÜ KORKUNÇ KAZA
Kaza, dün sabah saatlerinde Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26'ncı kilometresindeki Kaymaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum'daki bir yakınlarının cenazesine katıldıktan sonra Bursa'ya dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu avukat Mustafa Canpolat yönetimindeki 25 HD 441 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp önce refüjdeki demir bariyerlere, ardından da menfeze çarpıp devrildi.
AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, sürücü Canpolat'ın babası Erdal (66) annesi Ayşe (64), amcası Dursun (63) yengesi Hatice İkbal (44) ve yeğeni Merve Canpolat (11) yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan avukat Canpolat ve yeğeni Tuğba Canpolat ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
EFKAN ALA DA CENAZEYE KATILDI
Kazada ölen 5 kişinin cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Ölenler için Kemalpaşa Mahallesi Hacı Lütfullah Camii'nde öğlende tören düzenlendi. Cenazeye, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti milletvekili adayı Efkan Ala, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile çok sayıda vatandaş katıldı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ölen 5 kişi, Mahmudiye Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenazeden yürek yakan kareler;2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Cinsel İlişkiden Bıkınca Çiftlere Danışmanlık Hizmeti Vermeye Başladı, Kazancını Üçe Katladı
- Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
- Lotonun Formülünü Çözen Matematikçi 7. Defa İkramiye Kazandı
- Jinekologtan Hastasına Ahlaksız Teklif: İlişkiye Girmek İster Misin?
- Utanç Kamplarından Sorumlu Bakan, Restoranttan Kaçtı
Bu Haberle İlgili Yorumlar