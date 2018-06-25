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HDP oylarında dikkat çeken detay! Emanet oylarla mı Meclis'e girdi?

HDP OYLARINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY! EMANET OYLARLA MI MECLİS'E GİRDİ?

Seçimde HDP yüzde 11,58 oy oranıyla Meclis'e girdi. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 8,34 oy aldı. HDP oyları ile Demirtaş'ın oyları arasındaki fark dikkat çekti.

Tarih : 25 Haziran 2018, 05:10
Puan Ver : Hdp Oylarında Dikkat Çeken Detay! Emanet Oylarla Mı Meclis'e Girdi?(10/10)6

24 Haziran seçimleri sonucunda HDP yüzde 11.58 oy oranıyla Meclis'e girdi. HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise yüzde 8.34 oy aldı. HDP oyları ile Demirtaş'ın oyları arasındaki fark dikkat çekti.

HDP'NİN OYU İLE DEMİRTAŞ'IN OYU ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKTİ

24 Haziran seçimlerin sonucunda HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 123 bin 963 oy alırken HDP 5 milyon 730 bin 513 oy aldı. HDP oyları ile Demirtaş'ın oyları arasındaki 1 milyon 606 bin 550 fark olması dikkat çekti.

HDP, EMANET OYLARLA MI MECLİS'E GİRDİ?

Oy farkının ardından "HDP emanet oylarla mı Meclis'e girdi?" sorusu akıllara geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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