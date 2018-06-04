HDP, DEMİRTAŞ'IN TRT PROPAGANDA ÇEKİMİ İÇİN YSK'YA BAŞVURDU
HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı seçim propaganda çekimi için YSK'ya başvururak, bu hakkın kullanılması konusunda gerekli koşulların sağlanmasını istedi.
HDP, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı seçim propaganda çekimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvururak, bu hakkın kullanılması konusunda gerekli koşulların sağlanmasını istedi. HDP'nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, başvuruya olumlu yanıt beklediklerini söyledi.
HDP, DEMİRTAŞ İÇİN YÜKSEK SEÇİM KURULUNA BAŞVURDU
Diyarbakır'da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle, 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın seçimden önce TRT'de yayınlanacak propaganda konuşması için HDP, YSK'ya başvurdu. HDP'nin kuruldaki temsilcisi Mehmet Tiryaki, YSK'nın özel radyo ve televizyonlar üzerinde son çıkarılan KHK ile sadece denetim yetkisinin bulunduğunu ceza verme yetkisinin ise olmadığını ifade ederek, "Ama YSK'nın devlet kuruluşu olan TRT konusundaki durumu farklı. TRT'de cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları konuşma, konuşma içeriği, konuşmada kullanılacak bayrak ve amblem dahi hepsini belirleme yetkisi YSK'da bulunmaktadır. Biz de başvurumuzda sayın Demirtaş'ın bu haktan yararlanması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını ve olanakların sağlanmasını istedik" dedi.
"ÇEKİMLER BÜYÜK İHTİMAL CEZAEVİNDEN YAPILACAK"
Tiryaki, YSK'dan başvurularına olumlu bir yanıt beklediklerini belirterek, çekimlerin büyük ihtimal ile cezaevinde yapılabileceğini çünkü Demirtaş'ın TRT'ye gitmesi durumunun Adalet Bakanlığı'nı ilgilendiren bir durum olduğunu söyledi. Eşit ve adil bir seçim yarışı için Demirtaş'ın bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini de söyleyen Tiryaki, propaganda çekiminin nerede yapılacağı konusunda YSK'nın karar vereceğini ve Demirtaş'ın kendisine tanınan 10'ar dakikalık iki ayrı propaganda hakkını kullanacağını da söyledi.
YSK KARARI
YSK'nın kararına göre, bütün adayların radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propaganda için birinci turda 10'ar dakikalık iki konuşma hakkı olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa aynı hak yine tanınacak. Propaganda konuşmaları, YSK'nın kararında belirlediği takvime göre, 17 ve 23 Haziran tarihleri arasında olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa, ikinci tur propaganda konuşmaları ise 4 -7 Temmuz arasında yapılabilecek. Adayların konuşma tarih, saat ve sıraları kura ile belirlenecek. Radyo ve televizyonlarda propaganda yapmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarının en geç 6 Haziran Çarşamba gününe kadar başvurması gerekiyor. YSK'nın kararına göre, propagandalarda suç teşkil eden görüntüler kullanılamayacak. Suç olabilecek görüntü olursa, YSK görüntülerin yayınlanmasına izin vermeyecek. Propaganda konuşmalarının alındığı kayıt cihazı YSK tarafından saklanacak. Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında verilecek ceza bir katından iki katına kadar artırılabilecek.
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Kaynak: haberinburada
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