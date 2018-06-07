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Hazine, 21,1 milyar lira fazla verdi!

HAZİNE, 21,1 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ!

Hazine Müsteşarlığı, 2018 Mayıs ayında ilişkin yaptığı açıklamada, "Nakit dengesi Mayıs ayında 21 milyar 113 milyon lira fazla verdi." ifadelerini kullandı.

Tarih : 07 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Hazine, 21,1 Milyar Lira Fazla Verdi!(10/10)6

Hazine nakit dengesi, Mayıs ayında 21 milyar 113 milyon lira fazla verdi.

HAZİNE, 21 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Hazine Müsteşarlığı, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin 'Hazine Nakit Gerçekleşmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mayıs'ta Hazine'nin nakit gelirleri 86 milyar 55 milyon lira, nakit giderleri 65 milyar 967 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 60 milyar 199 milyon lira, faiz giderleri ise 5 milyar 768 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı denge de 25 milyar 856 milyon lira fazla oldu. Nakit dengesi de Mayıs ayında 21 milyar 113 milyon lira fazla verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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