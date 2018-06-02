Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan hayvanat bahçesindeki iki aslan, iki kaplan ve bir jaguar kaçtı. Polis sıkı takibinin ardından hayvanları, kimseye zarar veremeden yakaladı.

Almanya'nın Lünebach kasabasında bulunan bir hayvanat bahçesindeki vahşi hayvanların kaçması üzerine polis kasaba sakinlerine evlerinden çıkmama çağrısı yaptı.

FIRTINA YÜZÜNDEN KAÇTILAR

Hayvanların fırtınadan kaynaklanan selden faydalanarak kaçtıkları açıklandı. Taşan nehrin çitleri yıkması sonucu hayvanlar özgür kaldı.

Trier polisi, kaçan tüm hayvanların hala hayvanat bahçesinin arazisinde olduğuna inanıldığını söyledi.

KAÇAN AYI YAKALANDI

Kaçan hayvanlar içerisinde bir ayının da bulunduğu ancak daha sonra vurularak öldürüldüğü bildirildi.

KOMŞU ÜLKELER DE ALARMA GEÇTİ

Lüksemburg ve Belçika sınırına yakın olan kentte yaşanan bu olay sonrası komşu ülkeler de alarma geçti.

400 HAYVAN YAŞIYORDU

Hayvanat bahçesi, birçoğu büyük kediler olan yaklaşık 400 hayvana ev sahipliği yapmaktadır.

Polis yoğun çalışmasının ardından, vahşi hayvanlar kimseye zarar vermeden yakalandı.

Kaynak: haberinburada