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Hayrete düşüren olay! Ölümden sonraki 10 dakika görüntülendi

HAYRETE DÜŞÜREN OLAY! ÖLÜMDEN SONRAKİ 10 DAKİKA GÖRÜNTÜLENDİ

Ölümün anlık bir şey olduğu ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, hastanın ölümünden sonraki 10 dakikayı görüntüledi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 02:10
Puan Ver : Hayrete Düşüren Olay! Ölümden Sonraki 10 Dakika Görüntülendi(9/10)5

Hastanın ölümü gerçekleştikten 10 dakika sonra ve öncesinde yaşananlar bugüne kadar bilinen gerçekleri değiştirdi.Ölümden sonra hayat var mı? sorusunu gündeme getiren olay Kanada'da yaşandı. Açıklanamayan vakada, hastanın ölmesinden sonra beyin aktivitesi 10 dakika boyunca kaydedildi.

ÖLDÜKTEN SONRA BEYİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Daily Mail'de yer alan habere göre; Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Uzmanların açıklamasına göre; bu dalgalar normalde derin uykudayken ortaya çıkar ve beyin hala çalışıyor demektir. Ölüm zamanlaması, organ bağışıyla ilgili zor soruları gündeme getiriyor. Ancak kalbi durduktan sonra sağ kalan beş kişiden biri, olayla ilgili deneyimlerini bildirdi. Bu bağlamda doktorlar, insanların beyinlerinin klinik olarak öldükten sonra da çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel kanıtlar buldu. Bir hasta, kalbi durduktan 10 dakika sonra kalıcı beyin aktivitesi gösterdi ve normalde derin uykudayken alınan beyin dalgalarını tecrübe etti.

BEYİN KAYITLARI BİRBİRİNDEN FARKLI ÇIKTI

Kanada'daki Batı Ontario Üniversitesi'nden araştırmacıların verdiği bilgiye göre; dört vakanın üçünde kalp durmadan önce beyin hareketsizliği söz konusuydu. Bununla birlikte, vakaların birinde, kalp durduktan sonra hastanın beyni çalışmaya devam etti. Araştırmacılar, bir hastada hem kardiyak ritim hem de arteryal kan basıncının kesilmesinin ardından tek delta dalga patlaması sürdüğünü belirtti. Çalışmaya göre; dört hastanın beyin kayıtları çok farklıydı. Bu da, iddiaya göre; herkesin ölümünün benzersiz bir şekilde yaşamasına neden oluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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