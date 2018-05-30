HAVALİMANINDA ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN İKİ TURİSTİN ÜZERİNDEN YÜZLERCE PIRLANTA ÇIKTI
Antalya Havalimanında, polisin şüphelenip üstünü aradığı iki yolcunun üzerinden, piyasa değeri 332 bin lira olan 544 adet değerli taş ele geçirildi.
Antalya Havalimanı'nda polis ekipleri durumlarından şüphelendikleri iki Afgan yolcuyu takibe aldı. Şüphelilerin üst aramasında giysilerinin gizli bölmelerinde küçük poşetlere konulmuş 543 pırlanta ve 1 zümrüt ele geçirildi.
POLİS ŞÜPHELENİP DURDURDU
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya Havalimanında görevli polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri Afganistan uyruklu A.S. ve A.S.U'yu takibe aldı. Polis ekipleri durdurdukları şüphelilerin üst aramasında, giysilerin gizli bölmelerinde küçük poşetlere konulmuş ve yurda kaçak yollardan sokulduğu tespit edilen 543 pırlanta ve bir zümrüt ele geçirdi.
PİYASA DEĞERİ 332 BİN LİRA
İki şüpheli ile pırlanta ve zümrüt taşların Türkiye'de satışı konusunda yardımcı olacağı öğrenilen H.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Pırlantalar ve zümrütün piyasa değerinin 332 bin lira olduğu belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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