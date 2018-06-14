HAVADAN, KARADAN TURİST YAĞDI! ADIM ATACAK YER KALMADI
Son bir haftadır akın akın Bodrum'a gelen tatilciler nedeniyle ilçede adım atacak yer kalmamıştı. Arefe günü yurdun birçok kesimnden ve özellikle İstanbul'dan gelen tatilciler ilçe girişinde 8 km'ye yakın uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlar 20 dakikalık mesafede 1 buçuk saatte ilerleyebildi. İHA'nın haberine göre, ramazan bayramını turizmin göz bebeği Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Gözde turizm bölgesi hem havadan, hem de karadan yerli ve yabancı turist akınına uğradı.
EMNİYET KUŞ UÇURTMUYOR
Bodrum'un ilk girişi olan Güvercinlik ve Torba trafik uygulama noktaları ise kırmızı alarma geçti. Tüm araçları didik didik arayan Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bodrum İlçe Jandarma ekipleri ilçede kuş uçurtmuyor. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ise ilçeye girmek isteyen dilencileri ilçe girişinden geri çeviriyor. Trafik kontrolüne takılan vatandaşlar ise uygulamaların çok önemli olduğunu belirterek "Bayram yoğunluğunda bu uygulamalar çok güzel. Trafikte biraz beklesek de önemli değil çünkü güvenlik en önemli husus bizim ve ülkemiz için" ifadelerini kullandılar.
UÇAK VE OTOBÜS EK SEFERLERİ 2 KATINA ÇIKTI
Arefe günü Milas - Bodrum hava alanı da en yoğun yerlerden biri oldu. Türk Hava Yolları Bodrum'a 39 ek sefer koyarken özel hava yolu şirketlerinin ise 250'ye yakın ek sefer ilave ettiği öğrenildi. Otobüs şirketleri ise Bodrum'a gelen otobüs seferlerini 3 katına çıkardı. Hava limanından uçakların biri inip biri kalkarken, Uzun yol otobüsleri ise otogarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan Bodrum'a yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisttin geldiği öğrenilirken Muğla geneline ise yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turistin geldiği tahmin ediliyor. Turistlerin en çok geldiği bölgelerin başında Bodrum yer alırken Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça tercih edilen turizm bölgeleri oldu.
Kaynak: haberinburada
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