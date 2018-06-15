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Havaalanında panik! Yolcular tahliye edildi, seferler durduruldu

HAVAALANINDA PANİK! YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, SEFERLER DURDURULDU

Kiev'de Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağı, pistten çıkınca yolcular acil çıkış kapısından tahliye edildi. Yaralanan olmazken pist uçuşlara kapatıldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 12:10
Puan Ver : Havaalanında Panik! Yolcular Tahliye Edildi, Seferler Durduruldu(6/10)2

Antalya-Kiev seferini yapan yolcu uçağının pistten çıkması sonucu Kiev Sikorskiy (Julyanı) Havaalanı geçici olarak uçuşlara kapatıldıktan bir süre sonra yeniden açıldı.

UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

Sikorskiy Havaalanı Basın Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Haziran Perşembe günü saat 20.40'ta Bravo Hava Yolları'na ait 4406 sefer sayılı Antalya-Kiev uçağının pistten çıktığı belirtildi.

YARALANAN OLMAZKEN YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaza sırasında uçakta bulunan 169 yolcunun acil çıkış kapılarından tahliye edildiği, yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

YOLCULAR, KANATLARDAN DUMANLARIN YÜKSELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Ukrayna basınına konuşan bazı yolcular, uçağın iniş sırasında çok ciddi sallandığını, kanatlarından dumanlar yükseldiğini gördüklerini söylediler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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