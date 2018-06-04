HASAN ALİ KALDIRIM'A YÖNELTİLEN ALİ KOÇ SORUSUNA LUCESCU TEPKİ GÖSTERDİ
Milli Takımımızın Rusya ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi Hasan Ali Kaldırım'a yöneltilen "Ali Koç'un başkan seçilmesi sonrası ne hissediyorsun?" sorusuna ise Lucescu engeli geldi.
Türkiye ile Rusya, Dünya Kupası maçları öncesinde hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında milli futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım soruları yanıtladı.
İşte Hasan Ali'nin açıklaması:
"Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Daha iyi bir takım olacağız. Son maçlarda hatalar yaptık, herkes hata yapıyor, biz de hata yaptık. Ama dediğim gibi zamanla daha iyi olacağız."
"Burada Dünya Kupası'nda olamadığımız için üzgünüz. Ancak önümüze bakmamız lazım, kendimizi geliştirmemiz lazım. Böyle önemli turnuvalara sürekli katılabilmek için iyi performans sergilememiz gerekiyor."
"Oyun durduğunda bazen konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorsunuz. Duran toplarda akıllı olmak gerekir, Ruslar bizden daha uzun, bu yüzden topa sıçrayamazsanız bile vücudunuzla engel olabilirsiniz."
"NEUSTADTER ADINA ÜZGÜNÜM"
"Neustadter benim odam arkadaşım. 1.5 senedir bu turnuvaya nasıl hazırlandığını biliyorum. Ben bugün öğrendim 23 kişilik kadroda olmadığını. Kendisiyle daha görüşemedim. Onun adına üzgünüm. Hocanın kararı, saygı duymak lazım."
LUCESCU'DAN TEPKİ
Milli Takım teknik direktörü Lucescu basın toplantısında Hasan Ali'ye yöneltilen "Ali Koç'un başkan seçilmesi sonrası ne hissediyorsun?" sorusuna tepki gösterdi ve milli takım ile ilgili soru sorulmasını istedi.
Kaynak: haberinburada
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