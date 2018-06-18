Dünya Kupasına gitmek için eşinden izin alamayan adamın arkadaşları, fotoğrafını devasa ebatlarda bir kartona basarak onu adım adım Rusya'da gezdirdi.

İmkanınız olsa Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek, yaşanan büyük eğlenceyi yerinde görmek ve bu güzel spor olayının bir parçası olmak istemez miydiniz? Peki ya bunları yapmak için izin alamasaydınız ne yapardınız?

EŞİNİN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Arkadaşlarıyla birlikte kupa etkinliklerinin çoğun katılan adam etraftaki taraftarların da ilgi odağı oldu. Herkes kartonetle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Eşini Rusya'ya yollamayan kadının bu öpücüklü fotoğraflara ne tepki vereceği ise merak edildi.

YÜZ İFADESİ HİÇ DEĞİŞMİYOR

Adam Dünya Kupası'na bu şekilde olsa da katılabildiği için mutlu mudur dersiniz? Genç adamın fotoğrafı hangi durumda çekilirse çekilsin hiç değişmeyen yüz ifadesi gülüşmelere yol açtı.

Kaynak: haberinburada