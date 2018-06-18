HANIMINDAN DÜNYA KUPASI İZNİ ALAMAYAN ARKADAŞINI RUS KIZLARINA ÖPTÜRDÜ
Dünya Kupasına gitmek için eşinden izin alamayan adamın arkadaşları, fotoğrafını devasa ebatlarda bir kartona basarak onu adım adım Rusya'da gezdirdi.
İmkanınız olsa Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek, yaşanan büyük eğlenceyi yerinde görmek ve bu güzel spor olayının bir parçası olmak istemez miydiniz? Peki ya bunları yapmak için izin alamasaydınız ne yapardınız?
EŞİNİN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR
Arkadaşlarıyla birlikte kupa etkinliklerinin çoğun katılan adam etraftaki taraftarların da ilgi odağı oldu. Herkes kartonetle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Eşini Rusya'ya yollamayan kadının bu öpücüklü fotoğraflara ne tepki vereceği ise merak edildi.
YÜZ İFADESİ HİÇ DEĞİŞMİYOR
Adam Dünya Kupası'na bu şekilde olsa da katılabildiği için mutlu mudur dersiniz? Genç adamın fotoğrafı hangi durumda çekilirse çekilsin hiç değişmeyen yüz ifadesi gülüşmelere yol açtı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Tayland'ın Sıra Dışı Kralı, Devletin 30 Milyar Dolarını Üzerine Geçirdi
- 20 Personeline Ev Hediye Eden Hayırsever Patron Çalışanlarını Sevinçten Ağlattı
- Ünlü Sosyal Ağ Şirketi Çalışanlarının Maaşlarını Bitcoin İle Ödeyecek
- Otomobil Devine 1 Milyar Euro'luk Tarihi Ceza!
- Erdoğan'dan Moody's'e Gözdağı: 24 Hazirandan Sonra Operasyon Çekeceğiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar