Uefa, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi Müjdesini Verdi
Fenerbahçe'de 2. Kocaman Devri Kısa Sürdü
Süper Lig Ekibi, Aykut Kocaman'dan Haber Bekliyor
Düşman Kardeşler, Olimpiyatlara Birlikte Katılmak İçin El Sıkıştı
Menbiç'in Çocukları Mehmetçik'i El Sallayarak Karşıladı
Erdoğan'dan Kritik Çıkış: Menbiç'i Boşaltıyoruz, Ypg Orayı Terk Ediyor
'dizelgate' Skandalı! Audi'nin Ceo'su Gözaltına Alındı
Japonya'da 6,1 Büyüklüğünde Deprem: 3 Ölü, 200 Yaralı
Dünya Kupasında Belçika - Panama Maçı Başladı
Hanımından Dünya Kupası İzni Alamayan Arkadaşını Rus Kızlarına Öptürdü
Melania Trump, Kocasının Politikasını Eleştirdi: Nefret Ediyorum
Adalar'da Atlı Fayton Dönemi Sona Eriyor! İşte Kullanılacak Yeni Araç
Gümrüklerde Ve Yurt Dışında Oy Kullanan Seçmen Sayısı Belli Oldu
Cüneyt Çakır, Rusya-Mısır Müsabakasında 4. Hakem Olacak
Yağmur, Dakikalar İçinde Yolları Göle Çevirdi
Çavuşoğlu Duyurdu: Askerimiz Menbiç'in İçine Kadar Girecek
Yunanistan İle Makedonya Anlaşmayı İmzaladı! Ülke İsmi Değişiyor
Erdoğan Bizzat Açıkladı! İşte Yenikapı Mitingine Katılan Kişi Sayısı
Rafael Da Silva Türkiye'ye Geliyor! Son Pürüzler Kaldı
Erdoğan, Menbiç Haberini Doğruladı: İş Bilenin Kılıç Kuşananın

Hanımından Dünya Kupası izni alamayan arkadaşını Rus kızlarına öptürdü

HANIMINDAN DÜNYA KUPASI İZNİ ALAMAYAN ARKADAŞINI RUS KIZLARINA ÖPTÜRDÜ

Dünya Kupasına gitmek için eşinden izin alamayan adamın arkadaşları, fotoğrafını devasa ebatlarda bir kartona basarak onu adım adım Rusya'da gezdirdi.

Tarih : 18 Haziran 2018, 18:10
Puan Ver : Hanımından Dünya Kupası İzni Alamayan Arkadaşını Rus Kızlarına Öptürdü(10/10)6

İmkanınız olsa Dünya Kupası maçlarını yerinde izlemek, yaşanan büyük eğlenceyi yerinde görmek ve bu güzel spor olayının bir parçası olmak istemez miydiniz? Peki ya bunları yapmak için izin alamasaydınız ne yapardınız?

EŞİNİN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Arkadaşlarıyla birlikte kupa etkinliklerinin çoğun katılan adam etraftaki taraftarların da ilgi odağı oldu. Herkes kartonetle fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Eşini Rusya'ya yollamayan kadının bu öpücüklü fotoğraflara ne tepki vereceği ise merak edildi.

YÜZ İFADESİ HİÇ DEĞİŞMİYOR

Adam Dünya Kupası'na bu şekilde olsa da katılabildiği için mutlu mudur dersiniz? Genç adamın fotoğrafı hangi durumda çekilirse çekilsin hiç değişmeyen yüz ifadesi gülüşmelere yol açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Hanımından  Dünya  Kupası  İzni  Alamayan  Arkadaşını  Rus  Kızlarına  Öptürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER