'HANGİ PARTİYE OY VERECEKSİN?' SORUSUNA CEVABIYLA TERS KÖŞE YAPTI
İzmir'de mikrofon uzatılan genç kız, 24 Haziran'da AK Parti'ye oy vereceğini belirterek "Herkes istediği gibi özgür. Ben Kürt kökenliyim, istediğim gibi giyiniyorum" dedi.
Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, sokak röportajlarıyla İzmir'de halkın nabzı tutuldu. Amatör kameralar tarafından çekilen görüntülerde; halk istediği cevapları, rahat bir şekilde verdi. Bunlardan biri de Kürt kökenli olduğunu söyleyen genç kızdı.
"ÜLKEMİZ ÇOK İYİ YERLERDE"
Türkiye'nin 15 yıl içerisinde çok değiştiğini ifade eden İzmirli kız, "Ülkemizi çok iyi yerlere getirdi. Herkes istediği gibi özgür. Ben Kürt kökenliyim, istediğim gibi giyiniyorum. Kürtçe konuşuyorum, Türkçe konuşuyorum, Arapça konuşuyorum...
"HER ŞEY ÇOK GÜZEL"
Bunlar 15 yıl önce yoktu. Eğitim sistemimiz çok çok iyi. Herkesin maaşı yerinde. Hastanelerimiz çok iyi. Bana göre her şey çok güzel." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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