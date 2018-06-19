HANDE DOĞANDEMİR, OYUNUN RENGİNİ BELLİ ETTİ
Hande Doğandemir, yaptığı paylaşımla seçime günler kala oyunun rengini belli etti. Paylaştığı fotoğrafının altına "güneş yerinde her şey yolunda" notuyla İYİ Parti'ye oy vereceğini düşündürdü.
Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçime günler kala oyunun rengini belli etti. Paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı "güneş yerinde her şey yolunda" notuyla İYİ Parti'ye oy vereceğini düşündürdü.
ŞEZLONGDA KEYİFLİ SOHBET
Geçtiğimiz günlerde Çeşme tatilinde Burak Yılmaz'la görüntülenen Hande Doğandemir, Şezlongda uzun süre sohbet ettiği Burak Yılmaz'la yeni bir aşk mı başlıyor sorularını akla getirmişti.
Kaynak: haberinburada
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