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Hamile Kadın Ve 4 Yaşındaki Kızına Tecavüz Eden Adam, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi
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Hamile Kadın ve 4 Yaşındaki Kızına Tecavüz Eden Adam, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi

HAMİLE KADIN VE 4 YAŞINDAKİ KIZINA TECAVÜZ EDEN ADAM, ÖFKELİ KALABALIK TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİ

Kolombiya'da hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz eden adam, polisin müdahalesine rağmen sakinleşmeyen öfkeli vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü.

Tarih : 01 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Hamile Kadın Ve 4 Yaşındaki Kızına Tecavüz Eden Adam, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi(7/10)3

Kolombiya'nın Soledada şehrinde gerçekleşen olayda, Boca de Perro (köpek ağzı) lakaplı adam, hamile bir kadına ve onun 4 yaşındaki kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle öfkeli kalabalık tarafından öldüresiye dövüldü. Polis olaya müdahale etse de tecavüzcü adamı kurtaramadı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam orada can verdi.

SON ANLARI KAMERAYA ALINDI

"Boca de Perro" lakaplı adamın en az 4 kurbana tecavüz ile suçlanan seri tecavüzcü olduğu öğrenildi. Linç edilen adamın kanlar içindeki son anları vatandaşlar tarafından kameraya alındı.

POLİS ENGEL OLAMADI

Görüntülerde, öldüğü zannedilip bırakılan adam hareket edince kalabalıktan birinin "hala hayatta" diye bağırdığı, bunun üzerine harekete geçen kalabalığı durdurmak isteyen polisin havaya ateş açtığı ancak ellerinde demir çubuklar olan vatandaşların saldırısına engel olamadığı görüldü.

AİLESİ İSYAN ETTİ

Daha önce de hakkında tecavüz iddiaları olan adam dağlarda saklanıyordu.

Linç edilen adamın bir aile üyesi iddiaları reddederken, "O böyle bir şeyi hak etmedi. Bu insanlık dışı. Suçlamalar doğru bile olsa bu yapılanlar bir hayvana bile yapılamaz" dedi.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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