Mustafa Kemal'den İlginç Sevinç Gösterisi! İzleyenleri Kahkahaya Boğdu
Ümit Karan'ın Sakatlığı Hilmi Cem'i Korkuttu!
Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
Survivor'da Ünlüler Adası Ödül Talebinde Bulundu: Restorana Gitmek İstiyoruz
Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
Shakira İstanbul Konseri Öncesi Hayranlarına Seslendi!
Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
Fikret Orman Ailesiyle Birlikte Sokak İftarına Katıldı!
Yunanistan'da Gözaltına Alınan Chp'li Meclis Üyeleri 4 Saat Sonra Serbest Bırakıldı
Buse Varol'a Yapılan Hareket Sosyal Medyayı Birbirine Düşürdü!
Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
Ak Parti'li Tuğrul Türkeş'ten Cumhur İttifakı Çıkışı: 24 Haziran'dan Sonra Dağılacak
Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
Erdoğan'dan Vatandaşlara Döviz Çağrısı: Yurt Dışındaki Paralarınızı Bankalarımıza Yatırın
İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
Medyada Bomba İddia: Doğuş Yayın Grubu Bim Marketler Grubuna Satılıyor!
Ali Koç'tan Olay Yaratan Terraneo Sözleri: Hala Maaş Ödeniyor
Everton'da Cenk Tosun'un Yeni Hocası Belli Oldu
Chp'den Aym'nin Kararına İlk Tepki: İptal Kararı Çıkmaması Bizi Şaşırttı

Halka tuvalet kağıdı uyarısı: Başkanın olduğu sayfaları kullanmayın

HALKA TUVALET KAĞIDI UYARISI: BAŞKANIN OLDUĞU SAYFALARI KULLANMAYIN

Türkmenistan polisi, ülkenin lideri Kurbangül Berdimuhammedov'ın fotoğraflarının bulunduğu gazetelerin tuvalet kağıdı olarak kullanılmasını engellemek için harekete geçti.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın(8/10)4

Türkmenistan'ın batısındaki Balkan bölgesinde, polis kuvvetleri umumi tuvaletlerde ve evlerde kanıt arayışına başladı. Memurlara aynı zamanda çöplük ve atık depolama alanlarında Berdimuhammedov'ün "dışkılanmış" fotoğraflarının bulunduğu gazete kağıtları aramaları talimatı verildi.

POLİS ÇÖPLERİ KARIŞTIRIP KULLANILMIŞ GAZETE ARIYOR

Bu alanlarda görevlendirilen özel memurlardan, çöpleri karıştırması, dışkı örneği olan gazeteleri tespit etmesi ve abonelik kodunu polise bildirmesi isteniyor.

Fergana internet sitesi, suçlu bulunan kişilere, "cumhurbaşkanının imajını zedelemekten" uyarı cezası verilececeğinin öğrenildiğini de yazdı.

Türkmenistan'da gazeteler zorunlu abonelikle satılıyor.

KRİZ YÜZÜNDEN TUVALET KAĞIDI YERİNE GAZETE KULLANIMI ARTTI

Novosti Turkmenistana sitesinde haberle ilgili yer alan bir değerlendirmeye göre ise hakkında tutanak yazılacak Türkmenlerin sayısı bu soruşturma sonunda oldukça çok olacak. Çünkü ekonomik kriz nedeniyle halk, parasını tuvalet kağıtlarına harcamıyor.

OLMADIĞI SAYFA NEREDEYSE YOK

Haberdeki bir ifadeye göre, Türkmenler zorunlu abonelikle aldıkları gazeteleri tuvalet kağıdı olarak kullanıyor ve o gazetelerde Kurbangül Berdimuhammedov'un fotoğrafının olmadığı bir bölüm bulmak zor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre Berdimuhammedov, "dünyanın en baskıcı ülkelerinden birini" yönetiyor. Türkmen hükümeti, liderin imajını yönetebilmek için medya ve internet erişimi üzerinde sıkı kontrol sağlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Halka  Tuvalet  Kağıdı  Uyarısı  Başkanın  Olduğu  Sayfaları  Kullanmayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER