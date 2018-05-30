HAKLARINDA VERİLECEK İDAM CEZASINI BÖYLE BEKLEDİLER
Son dönemlerde verdiği tartışmalı idam kararlarıyla gündeme gelen Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda insanlık trajedisi yaşanıyor.
Sık sık verdiği tartışmalı idam kararlarıyla gündeme gelen Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi, Al-Jazeera tarafından görüntülendi.
İNSANLIK TRAJEDİSİ YAŞANIYOR
Geçtiğimiz günlerde IŞİD üyeleri ile evli ya da IŞİD bünyesinde faaliyet göstermekle suçlanan kadınları 10 dakikada yargılayıp idam kararı verdiği haberleriyle gündeme gelen Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda insanlık trajedisi yaşanıyor.
ÇARESİZLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
Birçok mahkumun avukatsız yargılandığı ve idam cezası aldığı mahkemede duruşma salonunda haklarında çıkacak kararı bekleyen mahkumların çaresizliği gözler önüne serildi. Fotoğraflar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte o görüntüler;
Kaynak: haberinburada
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