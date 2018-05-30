Sık sık verdiği tartışmalı idam kararlarıyla gündeme gelen Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi, Al-Jazeera tarafından görüntülendi.

İNSANLIK TRAJEDİSİ YAŞANIYOR

Geçtiğimiz günlerde IŞİD üyeleri ile evli ya da IŞİD bünyesinde faaliyet göstermekle suçlanan kadınları 10 dakikada yargılayıp idam kararı verdiği haberleriyle gündeme gelen Bağdat Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda insanlık trajedisi yaşanıyor.

ÇARESİZLİK GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Birçok mahkumun avukatsız yargılandığı ve idam cezası aldığı mahkemede duruşma salonunda haklarında çıkacak kararı bekleyen mahkumların çaresizliği gözler önüne serildi. Fotoğraflar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İşte o görüntüler;

Kaynak: haberinburada