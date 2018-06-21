HAKKINI ARAYAN TEYZENİN İSYANI KAMERADA: ÖPÜŞME SAHNESİ GİBİ
İstanbul Pendik'te çok yolcu aldığı için şoföre sinirlenen kadının haklı isyanı, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Pendik'te çok yolcu aldığı için şoföre sinirlenen kadının isyanı diğer yolcuları kahkahaya boğdu. Kadınla şoför arasında geçen güldüren diyalog cep telefonu kamerasına yansırken, akıllara Kemal Sunal'ın oynadığı "Atla gel Şaban" filmindeki minübüs sahnesi geldi.
"FIRÇA GİBİ MİLLETİ BİRBİRİNE SÜRTÜYORSUNUZ"
Pendik'te minibüse binen bir kadın çok yolcu aldığı için şoföre isyan etti. Kadın ile şoför arasında geçen diyalog diğer yolcuları kahkahaya boğdu.Güldüren tartışma kadının, minibüs şoförüne, "Daha çok minibüs geçsin, peşi peşine dolan gider. Ayakta yolcu yasak zaten. Fırça gibi milleti birbirine sürtüyorsunuz" demesiyle başladı.
"TACİZE UĞRUYORUZ"
Minibüs şoförünün para kazanmak zorunda olduğunu ve ayakta yolcunun yasak olmadığını söylemesi üzerine yolcu kadın, "Biz para veriyoruz tacize uğruyoruz. Şimdi değil ama çok adam gördüm ben öyle. Taciz de yaşadım. Kovdum adamı" dedi.
"HERKES SEVİYELİ GİDECEK, DOKUNMAYACAK TENİME"
Bunun üzerine minibüs şoförü sinirli yolcusuna taksiye binmesini önerdi. Yolcu kadın ise, "Ne demek taksiye bineceksin. Ben haklıyım. Buraya bindim diye milleti sırtıma çıkaramazsın. Herkes seviyeli gidecek, dokunmayacak tenime" şeklinde isyan etti.
"ÖPÜŞME SAHNESİ GİBİ GELMİŞ HOHLUYOR"
Minibüs şoförünün, "Ablacım kurban olduğum sen 2 liraya evine gidiyorsun dua et" diye karşılık verince yolcu kadın ise, "Tamam ama bu arabanın bir fiyatı varsa ben onu verip gidiyorum. Ben seni rahatsız etmiyorsam hakkın olan parayı veriyorsam sen de benim hakkıma rivayet edeceksin sıkıntı yaşatmayacaksın arabada. Adam içki içmiş teneke gibi ağzı kokuyor. Ağzımın dibinde öpüşme sahnesi gibi gelmiş hohluyor ağzıma" diyerek tepkisini dile getirdi.
MİNİBÜS ŞOFÖRÜNDEN GARİP SAVUNMA
Minibüs şoförü, "Ben nereden bileyim içki içip içmediğini ağzını mı koklayacağım" diyerek kendini savundu.
KEMAL SUNAL FİLMİNİ HATIRLATTI
Bu sırada minibüste bulunan diğer yolcular ise tartışmayı kahkahalarla dinledi. Tartışma boyunca bazı yolcular kadına destek verirken bazıları da şoförü savundu. Akıllara Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı "Atla gel Şaban" isimli filmi getiren sahneler Minibüs şoförü ve yolcu kadının güldüren tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.Kemal Sunal'ın oynadığı filmde bazı yolcular minibüs şoförüyle kalabalık olması nedeniyle tartışıyor bazıları da kendi aralarında güldüren diyaloglarda bulunuyorlardı.
Kaynak: haberinburada
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