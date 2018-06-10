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Hakkari'yi karıştıran kavgada 1 polis yaralandı!

HAKKARİ'Yİ KARIŞTIRAN KAVGADA 1 POLİS YARALANDI!

Hakkari'de, bir grup genç arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Polis iki grubu ayırabilmek için göz yaşartıcı bomba kullanıp, havaya ateş açtı.

Tarih : 10 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Hakkari'yi Karıştıran Kavgada 1 Polis Yaralandı!(7/10)3

Hakkari'de, bir grup genç arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya müdahale eden bir polis memuru çıkan arbedede hafif şekilde yaralandı. Olayın büyümesi üzerine, polis havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı.

GECE BAŞLAYAN KAVGA BİR ANDA BÜYÜDÜ

Olay saat 00.30 sıralarında kent merkezindeki Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen nedenden dolayı bir grup genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gençler arasında kavga çıktı. Polis ekipleri kavga eden tarafları ayırırken, yaşanan arbedede bir polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayların büyümesi üzerine, polis ekipleri göz yaşartıcı bomba kullanıp, havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalıştı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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