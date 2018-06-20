HAKKARİ'NİN ÇUKURCA İLÇESİNDE 2 ASKER ŞEHİT OLDU
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Hakkari' nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs bölgesinden inen askeri araca yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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