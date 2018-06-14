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Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

HAKKARİ'DEN ACI HABER! 1 ASKER ŞEHİT OLDU, 4 ASKER YARALANDI

Son dakika... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Tarih : 14 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Hakkari'den Acı Haber! 1 Asker Şehit Oldu, 4 Asker Yaralandı(8/10)4

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

GÜDÜMLÜ FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kaydedildi. Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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