HAKKARİ'DE ASKERİ KONVOYA ROKETATARLI SALDIRI: 6 ASKERİMİZ YARALANDI
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Köprülü köyünde teröristlerin askeri konvoya düzenlediği roketatarlı saldırıda 6 askerimiz yaralandı.
KONVOYA DÜZENLENEN ROKETATARLI SALDIRIDA 6 ASKERİMİZ YARALANDI
Çukurca ilçesine bağlı Köprülü köyü Aslanboğazı mevkiinde teröristler tarafından askeri konvoya düzenlenen roketatarlı saldırıda 6 asker yaralandı.
YARALI ASKERLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralı askerler Hakkari ve Çukurca'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, teröristlerin roketli saldırı sonucu 6 askerin yaralandığını ve yaralı askerlerin hastanede tedavi altına alındığını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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