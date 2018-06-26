HAKAN, CANLI YAYINDA GÜN VERİP AÇIKLADI: KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK
CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" dedi.
AHMET HAKAN'DAN OLAY İDDİA
Gazeteci Ahmet Hakan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için olay bir iddia ortaya atıldı.
"KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK"
Ahmet Hakan canlı yayında "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" iddiasını ortaya attı.
CHP, OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI İLE MYK'YI TOPLAYACAK
CHP, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı kararı ile MYK'yı toplayacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Merkel, Erdoğan'ı ''sayın Başkan'' Diyerek Tebrik Etti
- Son Dakika! Seçimlerin Ardından Beyaz Saray'dan İlk Açıklama: Trump, Erdoğan'ı Arayacak
- Muharrem İnce'den Seçmenlerine Videolu Mesaj: Böyle Yarım Kalmayacak
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Kabul Edecek
- Tuğçe Kazaz'dan Çok Konuşulacak Chp Tweeti!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Cenk Tosun, Aboubakar Transferini Instagram'dan Duyurdu
- Dünya Kupasında İspanya, Fas İle 2-2 Berabere Ve B Grubunu Lider Tamamladı
- Beşiktaş, Porto İle Anlaştı! Aboubakar Geri Dönüyor
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Uefa'nın Anlaşmayı İptali Söz Konusu Değil
- Dünya Kupası B Grubunda Maçlar Başladı! Canlı Anlatım
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar