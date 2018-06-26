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HAKAN, CANLI YAYINDA GÜN VERİP AÇIKLADI: KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK


Hakan, canlı yayında gün verip açıkladı: Kılıçdaroğlu istifa edecek
Tarih : 26 Haziran 2018, 00:10
Puan Ver : Hakan, Canlı Yayında Gün Verip Açıkladı: Kılıçdaroğlu İstifa Edecek(9/10)5

CNN Türk'teki 'Tarafsız Bölge' programında açıklamalarda bulunan Ahmet Hakan, "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" dedi.

AHMET HAKAN'DAN OLAY İDDİA

Gazeteci Ahmet Hakan'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için olay bir iddia ortaya atıldı.

"KILIÇDAROĞLU İSTİFA EDECEK"

Ahmet Hakan canlı yayında "Ankara'daki güvenilir gazeteci kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yarın istifa edecek" iddiasını ortaya attı.

CHP, OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI İLE MYK'YI TOPLAYACAK

CHP, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı kararı ile MYK'yı toplayacak.

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Kaynak: haberinburada



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