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Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Vatandaşlıktan Çıkartıldı

ZUHAL TOPAL'IN EŞİ KORHAN SAYGINER VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILDI

KKTC Bakanlar Kurulu, 1200 kişilik vatandaşlık listesinde yaptığı değerlendirme ile aralarında Zuhal Topal'ın eşinin de bulunduğu 175 kişinin vatandaşlığını iptal etti.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Zuhal Topal'ın Eşi Korhan Saygıner Vatandaşlıktan Çıkartıldı(9/10)5

175 kişinin vatandaşlığını iptal eden KKTC İçişleri Bakanlığı, gelen tepkiler üzerine vatandaşlığı iptal edilenler arasında güncelleme yaptı.

İSİMLER RESMİ GAZETE'YE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, vatandaşlıkları iptal edilenlerin isimlerinin yayımlanması için Resmi Gazete'ye gönderildiğini açıkladı. Vatandaşlıkları iptal edilenlere mahkeme yolunun açık olduğunu belirten Baybars, 'istisnai' olarak verilen vatandaşlıklarda incelemelerin süreceğini söyledi.

ZUHAL TOPAL'IN EŞİ DE ÇIKARTILDI

2017 Şubat ayında Bakanlar Kurulu'nun aldığı 'istisnai yurttaşlık' kararıyla KKTC vatandaşlığına sahip olan Zuhal Topal'ın müzisyen eşi Korhan Saygıner de vatandaşlığı iptal edilen isimler arasında yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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