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Zuckerberg Her Nefes Aldığında 70 Dolar Kazanıyor
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zuckerberg her nefes aldığında 70 dolar kazanıyor

ZUCKERBERG HER NEFES ALDIĞINDA 70 DOLAR KAZANIYOR

Facebook'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Mark Zuckerberg'in doğumundan bu yana günlük kazancı 6 milyon dolar olurken bu da saniyede 70 dolara denk geliyor.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Zuckerberg Her Nefes Aldığında 70 Dolar Kazanıyor(10/10)10


Son dönemde , kullanıcı verilerinin izinsiz paylaşımıyla ilgili zor günler geçiren sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg bugün 34 yaşına giriyor.



GÜNDE 6 MİLYON KAZANIYOR



Forbes'a göre yaklaşık 74 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Zuckerberg doğumundan beri her gün ortalama 5.97 milyon dolar kazandı. Hesaplandığında Zuckerberg, her nefes aldığında 70 dolar kazanmış oluyor.



JEFF BEZOS İLK SIRADA



En zenginler listesinde 132 milyar dolarla ilk sırayı alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ise doğduğundan beri günlük kazancı 6.8 milyon dolara denk geliyor.



Yine genç yaşta servet sahibi olan isimlerden olan ve şu anda 62 yaşında olan Bill Gates'in günlük kazancı 4 milyon dolara, 87 yaşındaki ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın günlük kazancı ise yaklaşık 2.7 milyon dolara denk geliyor.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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