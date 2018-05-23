Erdoğan'dan Arvasi Hazretleri'ne Ziyaret! Kur'an Okuyup, Dua Etti
Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi
Taksici Terörü! Uber Sürücüsünün Canını Zor Kurtardığı Anlar Kamerada
Ab'den Türkiye'yi Durdurmalarını İstediler
Sakaryaspor Efsanesi Geri Dönüyor!
Burak Yılmaz'ın Takımı Belli Oluyor! Temaslar Hızlandı
Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler
Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Borcunu Ödeyemeyen Çiftçi Banka Önünde Kendini Yakmaya Kalktı
Fetö'nün Altın Çocuğu Ankara Eski İstihbarat Şube Müdürü Tutuklandı
Fenerbahçeli Martin Skrtel Ayrılık İddialarını Yalanladı
Milli Futbolcu Cengiz Ünder'den Şampiyonlar Ligi İsyanı
Aday Gösterilmemesine Bakan Zeybekci'den İlk Tepki
Anadolu Efes, Daçka Karşısında Öne Geçti
Canlı Yayında Olduğunu Unuttu, Partisini Kızdıracak Oy Tahminini Verdi
Maduro, Abd'li Üst Düzey Diplomatın 48 Saat İçinde Ülkesini Terk Etmesini İstedi
Ukrayna'da Bahis Skandalı: 35 Kulüp Suçlamalarla Karşı Karşıya
Erdoğan'dan Yer Sofrasında İftar!
Muharrem İnce'nin Mazot Çıkışına Fakıbaba'dan Cevap Geldi: 2 Lira 35 Kuruşa Veriyoruz
Fenomen Tripkolic'e Milyonlarca Liralık Vurgundan Gözaltı!

Zuckenberg, Avrupa'dan özür diledi

ZUCKENBERG, AVRUPA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg, Avrupa Parlamentosu'nda, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 01:00
Puan Ver : Zuckenberg, Avrupa'dan Özür Diledi(7/10)3

Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Facebook'un insanların iletişim halinde kalmalarını sağlayan yeni imkanlar yarattığını anlatan Zuckerberg, "Son yıllarda bu imkanların insanlara zarar vermemesi için yeterince çaba harcamadık." diye konuştu.

"SORUMLULUKLARIMIZI YETERİNCE GENİŞ BİR ŞEKİLDE ELE ALAMADIK"

Zuckerberg, yalan haberler, seçimlere etkiler ve uygulama geliştiricilerin topladıkları verilerin hatalı kullanımları hakkında hatalı davrandıklarını belirterek, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." ifadesini kullandı. Gerekli değişiklikleri yapmanın zaman alacağını ancak bunda kararlı olduğunu vurgulayan Zuckerberg, önemli yatırımlar yaparak güvenlik tedbirlerini artıracaklarını, insanların veri güvenliklerinin kar etmekten daha önemli olduğunu söyledi.

KULLANILMAYAN UYGULAMALARIN ERİŞİMİ KESİLECEK

Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı benzeri bir olay yaşanmaması için daha dikkatli davrandıklarına işaret ederek, uygulamaların kişisel verilere erişimlerini sınırlandıracaklarını, kullanılmayan uygulamaların verilere erişimlerini keseceklerini, bireylerin de buna engel olmak için daha fazla imkana kavuşacaklarını anlattı. Facebook'ta geniş verileri olan bütün uygulamaları incelediklerini söyleyen Zuckerberg, endişe duyulan uygulamaları denetlediklerini ve yasakladıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Zuckenberg  Avrupa  Dan  Özür  Diledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER