ZUCKENBERG, AVRUPA'DAN ÖZÜR DİLEDİ
Facebook'un kurucusu Mark Zuckenberg, Avrupa Parlamentosu'nda, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." dedi.
Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) siyasi grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulundu. Facebook'un insanların iletişim halinde kalmalarını sağlayan yeni imkanlar yarattığını anlatan Zuckerberg, "Son yıllarda bu imkanların insanlara zarar vermemesi için yeterince çaba harcamadık." diye konuştu.
"SORUMLULUKLARIMIZI YETERİNCE GENİŞ BİR ŞEKİLDE ELE ALAMADIK"
Zuckerberg, yalan haberler, seçimlere etkiler ve uygulama geliştiricilerin topladıkları verilerin hatalı kullanımları hakkında hatalı davrandıklarını belirterek, "Sorumluluklarımızı yeterince geniş bir şekilde ele alamadık. Bu bir hataydı ve bunun için özür dilerim." ifadesini kullandı. Gerekli değişiklikleri yapmanın zaman alacağını ancak bunda kararlı olduğunu vurgulayan Zuckerberg, önemli yatırımlar yaparak güvenlik tedbirlerini artıracaklarını, insanların veri güvenliklerinin kar etmekten daha önemli olduğunu söyledi.
KULLANILMAYAN UYGULAMALARIN ERİŞİMİ KESİLECEK
Zuckerberg, Cambridge Analytica skandalı benzeri bir olay yaşanmaması için daha dikkatli davrandıklarına işaret ederek, uygulamaların kişisel verilere erişimlerini sınırlandıracaklarını, kullanılmayan uygulamaların verilere erişimlerini keseceklerini, bireylerin de buna engel olmak için daha fazla imkana kavuşacaklarını anlattı. Facebook'ta geniş verileri olan bütün uygulamaları incelediklerini söyleyen Zuckerberg, endişe duyulan uygulamaları denetlediklerini ve yasakladıklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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