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Zorlu İsveç-İsviçre maçı ilk düdükle başladı!

ZORLU İSVEÇ-İSVİÇRE MAÇI İLK DÜDÜKLE BAŞLADI!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre çeyrek final bileti için kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 17:30
Puan Ver : Zorlu İsveç-İsviçre Maçı İlk Düdükle Başladı!(5/10)1

Saint Petersburg Stadında oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM

1' Hakemin düdüğü geldi ve maç başladı.

İLK 11'LER

İSVEÇ: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson; Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.

İSVİÇRE: Sommer; Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Drmic.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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