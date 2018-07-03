ZORLU İSVEÇ-İSVİÇRE MAÇI İLK DÜDÜKLE BAŞLADI!
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsveç ile İsviçre çeyrek final bileti için kozlarını paylaşıyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
Saint Petersburg Stadında oynanan ve saat 17.00'de başlayan mücadele, TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
1' Hakemin düdüğü geldi ve maç başladı.
İLK 11'LER
İSVEÇ: Olsen; Lustig, Granqvist, Lindelöf, Augustinsson; Claesson, Svensson, Ekdal, Forsberg; Berg, Toivonen.
İSVİÇRE: Sommer; Lang, Djourou, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Behrami; Shaqiri, Dzemaili, Zuber; Drmic.
Kaynak: haberinburada
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