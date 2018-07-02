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Zorlu Belçika-Japonya maçı başladı

ZORLU BELÇİKA-JAPONYA MAÇI BAŞLADI

2018 FIFA Dünya Kupası Son 16 turu maçında Belçika, Japonya ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 21:20
Puan Ver : Zorlu Belçika-Japonya Maçı Başladı(7/10)3

2018 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Belçika, Japonya ile karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanan maçı Senegal Futbol Federasyonundan hakem Malang Diedhiou yönetiyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu maç ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

BELÇİKA: Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Hazard, Mertens, Lukaku

JAPONYA: Kawashima, Shoji, Yoshida, Sakai, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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