ZORLU BELÇİKA-JAPONYA MAÇI BAŞLADI
2018 FIFA Dünya Kupası Son 16 turu maçında Belçika, Japonya ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
2018 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Belçika, Japonya ile karşılaşıyor. Rostov Arena'da oynanan maçı Senegal Futbol Federasyonundan hakem Malang Diedhiou yönetiyor.
CANLI ANLATIM:
1' Zorlu maç ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
BELÇİKA: Courtois, Meunier, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Hazard, Mertens, Lukaku
JAPONYA: Kawashima, Shoji, Yoshida, Sakai, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi, Kagawa, Inui, Osako
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd, Menbiç'te Terör Örgütü Ypg'nin Atacağı Adımı Açıkladı
- Bahçeli'den Cansız Bedeni Bulunan Minik Leyla İçin İlk Açıklama!
- Mhp Lider Devlet Bahçeli'den Alaattin Çakıcı Açıklaması!
- 8 Gün Önce Mağarada Kaybolan Futbol Takımıyla İlgili Sevindirici Haber!
- Soylu'dan Chp'ye Sert Tepki: Terörle Flört Etmek Kabul Edilebilir Değil
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
- Ünlü Gangster Helikopterle Cezaevinden Kaçtı
- Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
- Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
- Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar