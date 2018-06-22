ZONGULDAK'TA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 2 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Zonguldak'da kömür ocağında meydana gelen göçükte iki işçi mahsur kaldı, bir işçi ise yaralandı. İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.
İŞÇİLERİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMAK BAŞLATILDI
Saat 20.00 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Yerin 360 ile 460 metre altında meydana geldiği öğrenilen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışmalar başlatıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.
YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı işçi Ferdi Oral, olay yerinde bekletilen ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu olay yerine gelerek bilgi alırken, TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner de yer altına inerek kurtarma çalışmalarını koordinasyona geçti.Kuyu başında ise sağlık görevlilerinin yanı sıra maden işçileri bekliyor.
Kaynak: haberinburada
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