Ziynet Sali, önceki gün YouTube'da konuk olduğu Yankı Alperle'nin programında özel hayatıyla samimi açıklamalar yaptı. 43 yaşındaki güzel şarkıcı, "Müziğimle evliyim ama çocuk isterdim" dedi.

Kısa süre önce yeni albümüyle müzik listelerindeki yerini alan Ziynet Sali, youtube üzerinden yayınlanan, Metabolik TV adlı programın konuğu oldu. Katıldığı programda ilişki hayatı üzerine çarpıcı açıklamalarda bulunan Sali,"Müziğimle evliyim ama çocuk isterdim" dedi.

"MÜZİK YÜZÜNDEN SEVGİLİM OLMADI"

Müzik konusunda kendisini eğittiğini söyleyen şarkıcı, "Müzik yapıyorum müzikten para kazanıyorum. Yatırımımı da ona yapıyorum" dedi. Neden evlenmediğini de açıklayan şarkıcı, "Müzik yüzünden sevgilim bile olmadı. Müziğimle evliyim" dedi.

"ÇOCUĞUM OLSUN İSTERDİM"

Aşk hayatında aradığını bulamayan 43 yaşındaki sanatçı, "Çocuk sahibi olmayı istedim. Ama mutlu evlilik olmazsa çocuk olmaz. Evlilik kurtulsun diye çocuk yapanlara kızıyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada