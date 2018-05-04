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Zırhlı kamyonun kapağı açılınca yüz binlerce dolar yola saçıldı

ZIRHLI KAMYONUN KAPAĞI AÇILINCA YÜZ BİNLERCE DOLAR YOLA SAÇILDI

ABD'de bir bankaya ait para taşıyan zırhlı kamyonun arka kapağının açılması üzerine 600 bin dolar değerindeki banknot otoyola saçıldı.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı(7/10)3

ABD'nin Indiana eyaletinde zırhlı kamyondan otoyola saçılan paralar kaosa sebep oldu. Çarşamba günü gerçekleşen olayda, kamyonun arka kapısının açılmasıyla yola saçılan yüz binlerce dolar nakit para sebebiyle otoyol adeta yeşile büründü.

600 BİN DOLAR YOLA SAÇILDI

Olay yerine gelen yetkililer, eyaletler arasında 600 bin dolarlık paranın dağılmış olabileceğini ancak kesin miktarın daha sonra açıklanacağı söylendi. Arka kapının açılmasına neyin sebep oluğu ise henüz anlaşılamadı.

TOPLAYANLARA HIRSIZLIK SUÇLAMASI YAPILABİLİR

Yolcuların bazıları yola saçılan banknotları avuçlayarak topladı. Yetkililer bu vatandaşların suç işlediğini açıkladı. "Parayı alan herkes hırsızlıkla suçlanabilir" yorumu yapılırken vazgeçmek isteyenlerin eyalet polisi ile iletişime geçmeleri istendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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